Татарстан уступает Башкирии по росту высокопроизводительных рабочих мест

В Татарстане в 2021 году число высокопроизводительных рабочих мест увеличилось на 1 700, рост составил 0,3%. Это, по данным Росстата, меньше прироста в соседней Башкирии, в которой количество таких рабочих мест увеличилось на 4,4 тысячи, или на 0,9%.

В 2021 году Татарстан показал один из наименьших приростов, по сравнению с данными региона за другие годы. Хуже ситуация обстояла только в 2015 и 2016 годах, когда количество высокопроизводительных рабочих мест сократилось суммарно на 75 тысяч. Но такое падение было компенсировано за два последующих года, когда общее количество мест выросло сразу на 123 тысячи.

Затем, в 2019 году в Татарстане количество высокопроизводительных рабочих мест увеличилось на 19,1 тысячи, а в 2020-м — на 7,8 тысячи. При этом, напомним, в последний год планировалось создание всего 7 тысяч рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru

Период после валютного кризиса в 2014 году сказался на количестве подобных рабочих мест и в других регионах России. Так, например, за 2015—2016 годы в Башкирии их стало примерно на 97 тысяч меньше, но за последующие 2 года падение было компенсировано ростом примерно на 108 тысяч.

В 2019 и 2020 гг. Башкирия уже показывала больший рост количества высокопроизводительных рабочих мест, чем Татарстан. Так, за 2 года их количество возросло на 54 тысячи, что примерно в 2 раза выше уровня Татарстана.

Из методики расчета Росстата следует, что к высокопроизводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места, на которых размер заработной платы (или выручки для ИП) превышает определенное пороговое значение. Это значение рассчитывается по определенным формулам и зависит от средней заработной платы в регионе на одно замещенное рабочее место.

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Артем Гафаров