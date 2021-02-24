В Татарстане создали на 800 рабочих мест больше, чем планировалось

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2020 году планировалось создать 7,9 тыс. рабочих мест. Фактически в республике создали 8,7 тыс. рабочих мест. Таким образом, в регионе появилось на 800 рабочих мест больше, чем планировалось.

В этом году планируется создать 11 тыс. новых рабочих мест на вновь созданных и действующих предприятиях. Так, в числе предприятий, где планируется трудоустроить больше всего человек, оказались: «Агропромпарк М-7» в Высокогорском районе (1 500), «Энка иншаат ве Санайи Аноним Ширкети» в Заинском районе (1 530), ООО «Озон Волга» (721), ООО «Хайер Индастри Рус» и ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус» (по 495).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в республике прогнозируют потребность в кадрах на долгосрочную перспективу, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Это необходимо, чтобы заранее заказать кадры в систему профессионального образования на замену выбывающим по возрасту сотрудникам, для удовлетворения и закрытия существующих вакансий», — отметила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова.

По данным на 24 февраля, в Татарстане зарегистрировано 31 228 безработных граждан. За неделю их количество сократилось на 796 человек.

