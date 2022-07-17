В Совфеде заявили, что угрозы атаковать Крымский мост говорят о необходимости денацификации всей Украины

Угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие с украинской стороны, подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию необходимо осуществить на всей территории Украины. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В противном случае, по его мнению, всегда будет сохраняться угроза для России, ее граждан и инфраструктуры, написал он в своем telegram-канале.

Фото: wikimedia.org

Вчера председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил в своем telegram-канале, что ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют Украине, из-за непрофессионализма киевского режима могут прилететь обратно к своим владельцам.

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Татьяна Леухина