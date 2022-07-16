Володин: поставляемые на Украину ракеты могут прилететь обратно к своим владельцам

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют Украине, из-за непрофессионализма киевского режима могут прилететь обратно к своим владельцам.

— Министр обороны Украины [Алексей Резников] заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своём желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться, — написал он.

Фото: pixnio.com

11 июня Володин заявил, что США выстроили условия, при которых Россия и другие страны вошли в «новую Большую восьмерку». По его словам, экономика западных стран начинает разрушаться из-за санкций, которые они ввели в отношении России. Так, в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%.

— Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу, — написал он.

Володин отметил, что разрыв экономических отношений с Россией привел к созданию новых точек роста.

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Максим Кокунин