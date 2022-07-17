В Татарстане школьники будут вести электронные экодневники

В Татарстане для школьников 2-3-го классов разработали медиапособие «Электронный экологический дневник». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Школьники будут использовать его как на уроках, так и для самостоятельных занятий. Дневник разработали для исследовательской работы и факультативных занятий по экологии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пособие состоит из четырех разделов, в каждом из которых есть по восемь тематических уроков. В конце каждой четверти ребята с помощью дневника будут выполнять исследовательский проект экологической направленности.

В июне «Реальное время» выяснило, что в Татарстане на техническую поддержку и модернизацию информационной системы мобильного приложение «Я — школьник» готовы направить 18,4 миллиона рублей. Все модернизируемые функции должны быть доступны пользователям на татарском языке.



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Татьяна Леухина