В Татарстане модернизируют мобильное приложение «Я — школьник» за 18 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на техническую поддержку и модернизацию информационной системы мобильного приложение «Я — школьник» готовы направить 18,4 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.



Исполнителю необходимо модернизировать клиентские части «Домашняя работа», «Успеваемость», «Расписание» и «Профиль». Также требуется создать административную панель, раздел «Лента уведомлений» и сервис проведения интерактивного конкурса. Кроме того поставлена задача поработать над функциональностью push-уведомлений и добавления виджетов уведомлений.

Заказчик — Центр цифровой трансформации — требует, чтобы все модернизируемые функции были доступны пользователям на татарском языке. Также необходимо предусмотреть темное оформление. Дизайн интерфейса усовершенствованных элементов должен включать специальные иллюстрации и элементы UI, направленные на школьную аудиторию и тематику «Космос», следует из документации на портале госзакупок.

Фото: realnoevremya.ru

После обновления раздела «Домашняя работа» должна появиться возможность добавления заметок к домашнему заданию. Пользователь сможет вносить, сохранять, редактировать и удалять их. Их объем — не более 120 символов.

Модернизация приложения «Я — школьник» предполагает создание раздела «Рейтинг в классе». На основании общего среднего балла учащегося будет выстраиваться его рейтинг в классе среди пользователей. Если школьник занимает первое место, то дополнительно в подзаголовке должен отражаться текст «Круче тебя никого нет!», если учащийся занимает второе или третьем место — «Ты в топе!».

В части «Расписание» должна появиться возможность переключения на недельное отображение расписания. Школьники смогут видеть полученные оценки и пропуски за каждый день, информацию о кабинетах, в которых проводятся занятия.

Кроме того, в рамках модернизации приложения планируется создать подсистему управления содержанием информации, материалов и опросов в сторис, а также содержанием информации в сервисе голосования по идеям. Она должна содержать три основных раздела — «Истории», «Категории» и «Задачи».

Напомним, «Я — школьник» — официальное приложение, запущенное в Татарстане осенью 2020 года. С его помощью ученики татарстанских школ могут следить за электронным дневником edu.tatar.ru.



Сервис создали по предложению президента Татарстана Рустама Минниханова. Прежде чем дать доступ к приложению всем учащимся, его протестировали 500 школьников старших классов из семи школ семи районов республики, в том числе в лицее Иннополиса.



Фото: mon.tatarstan.ru

В ноябре 2020-го Центр цифровой трансформации Татарстана, подведомственный республиканской Минцифре, разместил тендер с начальной ценой контракта в 34 миллиона рублей на приобретение исключительных прав на информационную систему «Мобильное приложение «Я — школьник». Речь шла о добавлении системы мотивации для учеников.



Татьяна Демина