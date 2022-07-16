Главы ЛНР и Харьковской области подписали официальное соглашение о сотрудничестве

Фото: взято из Telegram-канала главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Об этом Пасечник написал в своем telegram-канале.

— Наша республика уже оказывает помощь освобожденным территориям соседней с нами Харьковской области. Сегодня этот процесс обрел более четкие очертания — было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и Харьковской областью, которую на встрече представлял глава ВГА Виталий Ганчев, — говорится в сообщении.

Глава ЛНР отметил, что республика уже поставляет жителям области электроэнергию и на данный момент прорабатывается вопрос газоснабжения.

Фото: commons.wikimedia.org

16 июня министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали соглашения о сотрудничестве, предполагающее формирование условий для восстановления жилья и инфраструктуры.

Подписание произошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ позволит обеспечить развитие сотрудничества в сферах архитектуры, градостроительства, ЖКХ и управления капитальными вложениями. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, учитывая грандиозную стройку по восстановлению разрушенного в результате украинской агрессии в регионе, взаимодействие с профильным министерством трудно переоценить.

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Максим Кокунин