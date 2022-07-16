Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 36%

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 36%, рекультивация иловых полей — на 10%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, в рамках мероприятий по охране окружающей среды также реализуется рекультивация Самосыровского полигона, которая в настоящий момент выполнена на 37,5%. Вместе с этим производится берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Камском Устье — на 7% (данный объект переходит на 2023 год).

Фото: Дмитрий Резнов

15 июля стало известно, что на проект «Оздоровление Волги» в Татарстане до конца 2024 года потратят порядка 18 млрд рублей, из которых 13 млрд — из федерального бюджета. Министр экологии республики Александр Шадриков отметил, что для этого в регионе планируют построить и реконструировать 13 очистных сооружений и ликвидировать два объекта накопленного экологического вреда. В Татарстане уже построили и реконструировали 12 очистных сооружений в десяти муниципалитетах.

Стоит отметить, что реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани началась в 2021 году. Их доля в общем объеме сточных вод составляет 42%, они входят в топ-200 основных загрязнителей Волги.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин