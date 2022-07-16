На сегодняшний день в Татарстане для кормов заготовлено 387 тысяч тонн сена

Фото: Илья Репин

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов рассказал, что на сегодняшний день в республике для кормов заготовлено 387 тысяч тонн сена и 1 млн 762 тысяч тонн сенажа. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

По его словам, в среднем по региону на одну условную голову приходится 14 центнеров кормов, что составляет 35% от плана. Более 50% от потребности заготовлено в Кайбицком, Бугульминском и Чистопольском районах. Кроме того, в 14 районах показатели ниже средних. Так, в Зеленодольском районе хозяйства «Красного Востока» заготовили на условную голову лишь 8,8 ц к. ед.

Кроме того, в Татарстане активно продолжается заготовка кормов для личных подсобных хозяйств. На сегодня это уже 538 тысяч тонн — 64% от потребности. Замминистра обратил внимание, что Мамадышский, Высокогорский, Черемшанский, Елабужский районы полностью обеспечили население сеном. В то время как Апастовскому, Лаишевскому, Камско-Устьинскому, Актанышскому и Пестречинскому районам необходимо усилить работу по заготовке кормов.

Фото: buinsk.tatarstan.ru

1 июля президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике необходимо усилить работу по обеспечению кормами сельхозформирования и личные подворья. По его словам, в регионе ведется формирование будущего урожая зерновых и идет активная фаза заготовки кормов. По состоянию на 1 июля в Татарстане имеется 6,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

— Все усилия должны быть направлены на обеспечение животноводства качественными кормами с необходимым запасом. Прошлый год был очень тяжелый, запасов у нас нет. Поэтому не только годовой запас должен быть, но и дополнительные возможности, — сказал он.



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Максим Кокунин