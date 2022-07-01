Президент Татарстана поручил усилить работу по обеспечению кормами в сельхозформированиях
В Татарстане необходимо усилить работу по обеспечению кормами сельхозформирования и личные подворья. Такое заявление сделал президент республики Рустам Минниханов.
Он отметил, что в регионе ведется формирование будущего урожая зерновых и идет активная фаза заготовки кормов. По состоянию на 1 июля в Татарстане имеется 6,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову.
— Все усилия должны быть направлены на обеспечение животноводства качественными кормами с необходимым запасом. Прошлый год был очень тяжелый, запасов у нас нет. Поэтому не только годовой запас должен быть, но и дополнительные возможности, — сказал Минниханов.
Президент Татарстана поручил главам районов организовать работу по обеспечению кормами и личные подворья, обозначив задачу как не менее важную:
— Если у личных подворий будут проблемы с кормами — это в худшем случае может привести к сокращению поголовья. Министру сельского хозяйства и продовольствия республики следует обратить на эти вопросы особое внимание, — цитирует Минниханова его пресс-служба.
В мае президент Татарстана заявил, что для развития животноводства важна обеспеченность кормами. Эту сферу в республике нужно обязательно развивать, уверен он.
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым