Президент Татарстана поручил усилить работу по обеспечению кормами в сельхозформированиях

Фото: Максим Платонов

В Татарстане необходимо усилить работу по обеспечению кормами сельхозформирования и личные подворья. Такое заявление сделал президент республики Рустам Минниханов.



Он отметил, что в регионе ведется формирование будущего урожая зерновых и идет активная фаза заготовки кормов. По состоянию на 1 июля в Татарстане имеется 6,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

— Все усилия должны быть направлены на обеспечение животноводства качественными кормами с необходимым запасом. Прошлый год был очень тяжелый, запасов у нас нет. Поэтому не только годовой запас должен быть, но и дополнительные возможности, — сказал Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана поручил главам районов организовать работу по обеспечению кормами и личные подворья, обозначив задачу как не менее важную:

— Если у личных подворий будут проблемы с кормами — это в худшем случае может привести к сокращению поголовья. Министру сельского хозяйства и продовольствия республики следует обратить на эти вопросы особое внимание, — цитирует Минниханова его пресс-служба.

В мае президент Татарстана заявил, что для развития животноводства важна обеспеченность кормами. Эту сферу в республике нужно обязательно развивать, уверен он.



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Маргарита Головатенко