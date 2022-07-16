Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр»

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в ведомстве.

На командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач.

Глава Минобороны дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях, чтобы ВСУ не могли наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса.

Кроме того, во исполнение указа президента России Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.



3 июля глава Министерства обороны России доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Так, в результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов. Среди них Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что российские войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска. В котле оказалась полностью заблокирована украинская группировка войск.



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Максим Кокунин