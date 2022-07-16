В Курской области сообщили об обстреле поселка Теткино

Украинские войска выпустили более 20 мин по приграничному поселку Теткино в Курской области, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

— Больше 20 прилетов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана, — говорится в сообщении.

3 июля также сообщалось об обстреле поселка со стороны Украины. Тогда российские военные подавили атаку противника ответным огнем. Пострадавших среди населения не было, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов нескольких домов.

В этот же день в Белгороде была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и четырех пострадавших в результате инцидента.



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Максим Кокунин