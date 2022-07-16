Россиян предупредили о мошенничестве с заказами в IKEA

В России появились мошенники, которые предлагают оформить заказ в IKEA с целью хищения средств с банковской карты. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в быстром и выгодном оформлении заказа. Покупатель присылает «продавцу» ссылку с реального сайта на товары, которые хочет купить. В ответ злоумышленник отправляет ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена «скидка от работника».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На самом деле пользователь попадает на фишинговый сайт, который копирует дизайн официального ресурса магазина. Покупатель вводит на нем реквизиты своей банковской карты, включая смс-код, подтверждающий операцию перевода денежных средств на карту мошенника, а не покупку в магазине IKEA, пишет ТАСС.

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать. Утром в пятницу, 8 июля, IKEA объявила о приостановке продаж, тем же вечером на сайте появилась информация о возобновлении распродажи после выходных — в понедельник, 11 июля. Однако компании не удалось возобновить распродажу, функция покупки товаров оставалась недоступной. Позже IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания на сайте.



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Татьяна Леухина