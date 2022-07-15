В Татарстане увеличили число вице-премьеров
В Татарстане увеличили число заместителей премьер-министра республики. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Количество вице-премьеров увеличилось до 10. Изменения вступили в силу 14 июля.
На этой неделе президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11. Новый заместитель председателя правительства будет совмещать должность с позицией министра промышленности и торговли. Однако позже Путин своим указом ликвидировал должность одиннадцатого вице-премьера.
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