Путин увеличил число вице-премьеров в России
Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Их число увеличилось с 10 до 11. Новый заместитель председателя правительства будет совмещать должность с позицией министра промышленности и торговли. Таким образом, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров станет новым вице-премьером.
Премьер-министр России Михаил Мишустин уже внес кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера, передает «РИА Новости».
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