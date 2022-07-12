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Путин увеличил число вице-премьеров в России

17:35, 12.07.2022 1
Путин увеличил число вице-премьеров в России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Их число увеличилось с 10 до 11. Новый заместитель председателя правительства будет совмещать должность с позицией министра промышленности и торговли. Таким образом, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров станет новым вице-премьером.

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже внес кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера, передает «РИА Новости».

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:08
    Тот самый Мантуров, который активно топил за Башкирскую содовую компанию и призывал снести шиханы Торатау и Куштау в Башкирии.
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