В Минпромторге заявили, что Россия не собирается национализировать иностранный бизнес

Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса. Об этом заявил глава Минпромторга, вице-премьер России Денис Мантуров.

По его словам, в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, 150 из них решили уйти из России или находятся на этапе принятия такого решения.

Фото: duma.gov.ru

Мантуров поблагодарил депутатов Госдумы за принятие в первом чтении законопроекта, который позволяет при резком уходе того или иного собственника перехватить управление компанией.

— Мы не заинтересованы в национализации или в отъеме каких-то предприятий, Боже упаси. Мы хотим комфортных, взаимовыгодных рабочих отношений, — приводит «РИА Новости» его слова.

Также вице-премьер отметил, что правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета».



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Татьяна Леухина