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Мантуров заявил об уходе от рыночной промышленной политики

15:59, 15.07.2022 1
Мантуров заявил об уходе от рыночной промышленной политики
Фото: kremlin.ru

Правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета». Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В настоящее время для обеспечения текущих поставок критических комплектующих необходимо будет завершить создание новых кооперационных связей.

— Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами. При этом ускоренными темпами будем осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов, — приводит РБК его слова.

Сегодня депутаты Госдумы утвердили Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьПромышленность

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