В Рыбно-Слободском районе Татарстана нашли тело мужчины, утонувшего два дня назад

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

15 июля рыбаки нашли тело 48-летнего мужчины, выпавшего из лодки на реке Каме в Рыбно-Слободском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Местные рыбаки обнаружили тело в воде. Отец опознал пропавшего сына. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сообщение о том, что мужчина выпал из лодки и утонул, поступило днем 13 июля. Пустую лодку без мотора обнаружили в 50 метрах от берега.

Поиски продолжались 14 июля. Спасатели обследовали и осмотрели береговую зону, ближайшие буи и участок акватории в пределах берега общей протяженностью 20 км. К поискам присоединилась водолазная группа. Зона поиска составила 3 тысячи кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

13 июля стало известно о еще двух утонувших в Татарстане, мужчины погибли в Бугульме и Альметьевском районе. В тот же день спасатели обнаружили тело мужчины в Набережных Челнах в реке Мелекеске.



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Маргарита Головатенко