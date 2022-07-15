В Рыбно-Слободском районе Татарстана нашли тело мужчины, утонувшего два дня назад
15 июля рыбаки нашли тело 48-летнего мужчины, выпавшего из лодки на реке Каме в Рыбно-Слободском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Местные рыбаки обнаружили тело в воде. Отец опознал пропавшего сына. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сообщение о том, что мужчина выпал из лодки и утонул, поступило днем 13 июля. Пустую лодку без мотора обнаружили в 50 метрах от берега.
Поиски продолжались 14 июля. Спасатели обследовали и осмотрели береговую зону, ближайшие буи и участок акватории в пределах берега общей протяженностью 20 км. К поискам присоединилась водолазная группа. Зона поиска составила 3 тысячи кв. м.
13 июля стало известно о еще двух утонувших в Татарстане, мужчины погибли в Бугульме и Альметьевском районе. В тот же день спасатели обнаружили тело мужчины в Набережных Челнах в реке Мелекеске.
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