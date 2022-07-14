В Рыбно-Слободском районе Татарстана на Каме утонул мужчина — он выпал из лодки

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Масловка на реке Каме в Рыбно-Слободском районе Татарстана утонул 48-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Сообщение о том, что мужчина выпал из лодки и утонул, поступило днем 13 июля. Пустую лодку без мотора обнаружили в 50 метрах от берега.

Спасатели обследовали береговую зону и участок акватории в пределах берега протяженностью 8 км, но не нашли тело мужчины. Его поиски продолжаются.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера стало известно о еще двух утонувших в Татарстане, мужчины погибли в Бугульме и Альметьевском районе. В тот же день спасатели обнаружили тело мужчины в Набережных Челнах в реке Мелекеске.



Позавчера сообщалось о гибели молодого человека 2002 года рождения в Елабуге на Шишкинских прудах. Место для купания не было оборудовано. Тогда же днем в Татарстане случились еще три происшествия на воде. Двое мужчин и девушка утонули в водоемах Казани, Челнов и Нижнекамского района.

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Маргарита Головатенко