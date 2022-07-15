Главное о коронавирусе на 15 июля: Россия сняла ограничения на границах, Канада одобрила детскую вакцину
Новые случаи COVID-19 в Татарстане
За последние сутки в Татарстане выявлено 42 случая заражения коронавирусом. Всего на 15 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 169. Выздоровели за весь период 149 684 человека, в том числе 12 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 57 человек.
- По данным на 14 июля, в Татарстане было зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировано 57 человек. Всего в республике выявлено 153 127 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 149 672 человека, в том числе 17 за вчерашний день. Умерли за весь период 1 996 заболевших татарстанцев. С 8 июля новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.
Попова: заболеваемость COVID-19 в России будет расти из-за новых линий «омикрона»
За последние сутки в России выявили 4 457 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 929 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 480 934 человека, а выздоровевших — до 17 903 447. За сутки болезнь унесла жизни 40 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 794 человека.
- С сегодняшнего дня Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в марте 2020 года из-за распространения COVID-19. Уточняется, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 14 июня было решено отменить ограничения на въезд иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но некоторые ограничения на въезд наземными видами транспорта еще продолжали действовать.
- Кроме того, с 15 июля отменяются санитарно-карантинные ограничения для пересечения границы между Россией и Казахстаном. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Теперь гражданам не придется предоставлять ПЦР-тест и QR-код о вакцинации, и тюменцы могут проезжать через пропускной пункт в Казанском.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением новых вариантов «омикрона» в России произойдет рост числа заболеваний COVID-19. Однако она подчеркнула, что такие подварианты не приводят к более тяжелому течению болезни и увеличению количества занятых коек. Тем не менее в стране существует важность высокого уровня готовности к новым вызовам, заключила эксперт.
- Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что необходимости возобновлять в России действие масочного режима пока нет. По его словам, в настоящее время в стране просто нет такой ситуации, когда это было бы крайне необходимо. Комментируя заявление главы ВОЗ о возвращении масок, врач отметил, что возвращение к масочному режиму вряд ли принесет «какие-то серьезные плоды», поскольку люди «устали носить маски».
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ношение масок в городе стало необязательным. Кроме того, работодателям, у которых уровень вакцинации сотрудников менее 80%, больше не нужно проводить ПЦР-тестирования среди работников, не имеющих сертификата о прививке, справки врача о перенесенном заболевании или медотводе. Власти отменили рекомендацию по самоизоляции хронических больных и беременных. Соблюдать самоизоляцию обязаны только жители с подтвержденным COVID-19.
- Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что в регионе возобновится масочный режим для персонала и пациентов медицинских учреждений. Напомним, обязательный масочный режим в регионе отменили 3 июня. Вместе с этим отменилось обязательное соблюдение социальной дистанции, а также ограничение на заполняемость зрительных залов учреждений культуры.
- Зампред комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Мотовилов сообщил, что в городе отмечается снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу на фоне роста заболеваемости в ряде европейских стран. По его словам, в настоящее время от COVID-19 защищены около 30% горожан, на пике показатель коллективного иммунитета превышал 80%. При этом, согласно данным федерального оперштаба, уровень иммунитета в Петербурге снизился до 25,8%. Причиной сложившейся ситуации стало низкое число ревакцинаций, добавил Мотовилов.
- Глава администрации Шахт (Ростовская область) Андрей Ковалев предупредил жителей города о риске возврата коронавирусных ограничений. Он отметил, что инфекция и ее мутации никуда не исчезли, но при этом в регионе ревакцинацию прошло всего лишь 38%. Напомним, все действовавшие с 2020 года в Ростовской области ограничения по COVID-19 были сняты 1 июня.
- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавируса. Теперь в регионе отменяется дезинфекция и обработка общественных мест из-за улучшения эпидситуации. В печень этих объектов также входят: междугородний транспорт, помещения железнодорожных и автовокзалов.
- Правительство России выделило из резервного фонда более 990,9 млн рублей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии на оплату медицинской помощи больным коронавирусом. Уточняется, что Кабардино-Балкарии выделено почти 798,7 млн рублей, а Карачаево-Черкесии — более 192,2 млн рублей. Стоит отметить, что средства предназначены на оплату оказанной в 2021 году медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара.
Главный эпидемиолог Греции выступил против новых мер из-за COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 560 396 550 человек, 6 365 633 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (89 294 240). На второй строчке — Индия (43 710 027), на третьей — Бразилия (33 142 158), на четвертой — Франция (32 881 645), на пятой — Германия (29 569 943).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 023 256). За ними следуют Бразилия (674 779), Индия (525 604), Россия (374 024, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 335).
- Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен 19 июля проведут министерскую онлайн-встречу на тему борьбы с распространением COVID-19. В этом мероприятии также «примут участие министры иностранных дел, а также представители стран, регионов и международных организаций, включая генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса». Отмечается, что на встрече будут рассмотрены проблемы, связанные с пандемией, такие как «повышение устойчивости цепочек поставок и поддержка работников сферы здравоохранения».
- Главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас высказался против введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса, поскольку общество устало от них. По его словам, пандемия никуда не уйдет, и ожидается, что ее последствия только усугубятся. Однако лучшая защита от них — это вакцины. Он призвал вакцинироваться любыми из имеющихся препаратов.
- Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что властям Китая из-за замедления экономического роста следует принять дополнительные меры по оказанию бюджетной поддержки и помощи уязвимым слоям населения, а также ускорить ревакцинацию граждан от COVID-19. Официальный представитель МВФ Джерри Райс отметил, что «Народному банку Китая следует продолжить оказывать денежно-кредитную поддержку». Кроме того, в рамках санитарных ограничений важно, чтобы власти «продолжили корректировать» стратегию по борьбе с новым коронавирусом, добавил он.
- Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, разработанной американской компанией Moderna, сообщает телеканал CTV. Напомним, ранее соответствующую заявку в Минздрав страны подавала компания Pfizer. На данный момент в стране одобрены препараты для вакцинации людей от пяти лет и старше.
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