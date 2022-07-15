Главное о коронавирусе на 15 июля: Россия сняла ограничения на границах, Канада одобрила детскую вакцину

Новые случаи COVID-19 в Татарстане

За последние сутки в Татарстане выявлено 42 случая заражения коронавирусом. Всего на 15 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 169. Выздоровели за весь период 149 684 человека, в том числе 12 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 57 человек.

По данным на 14 июля, в Татарстане было зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировано 57 человек. Всего в республике выявлено 153 127 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 149 672 человека, в том числе 17 за вчерашний день. Умерли за весь период 1 996 заболевших татарстанцев. С 8 июля новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Фото: Максим Платонов

Попова: заболеваемость COVID-19 в России будет расти из-за новых линий «омикрона»

За последние сутки в России выявили 4 457 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 929 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 480 934 человека, а выздоровевших — до 17 903 447. За сутки болезнь унесла жизни 40 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 794 человека.

С сегодняшнего дня Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в марте 2020 года из-за распространения COVID-19. Уточняется, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 14 июня было решено отменить ограничения на въезд иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но некоторые ограничения на въезд наземными видами транспорта еще продолжали действовать.

Кроме того, с 15 июля отменяются санитарно-карантинные ограничения для пересечения границы между Россией и Казахстаном. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Теперь гражданам не придется предоставлять ПЦР-тест и QR-код о вакцинации, и тюменцы могут проезжать через пропускной пункт в Казанском.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением новых вариантов «омикрона» в России произойдет рост числа заболеваний COVID-19. Однако она подчеркнула, что такие подварианты не приводят к более тяжелому течению болезни и увеличению количества занятых коек. Тем не менее в стране существует важность высокого уровня готовности к новым вызовам, заключила эксперт.



Фото: realnoevremya.ru

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что необходимости возобновлять в России действие масочного режима пока нет. По его словам, в настоящее время в стране просто нет такой ситуации, когда это было бы крайне необходимо. Комментируя заявление главы ВОЗ о возвращении масок, врач отметил, что возвращение к масочному режиму вряд ли принесет «какие-то серьезные плоды», поскольку люди «устали носить маски».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ношение масок в городе стало необязательным. Кроме того, работодателям, у которых уровень вакцинации сотрудников менее 80%, больше не нужно проводить ПЦР-тестирования среди работников, не имеющих сертификата о прививке, справки врача о перенесенном заболевании или медотводе. Власти отменили рекомендацию по самоизоляции хронических больных и беременных. Соблюдать самоизоляцию обязаны только жители с подтвержденным COVID-19.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что в регионе возобновится масочный режим для персонала и пациентов медицинских учреждений. Напомним, обязательный масочный режим в регионе отменили 3 июня. Вместе с этим отменилось обязательное соблюдение социальной дистанции, а также ограничение на заполняемость зрительных залов учреждений культуры.

Фото: saratov.gov.ru. Костин слева

Зампред комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Мотовилов сообщил, что в городе отмечается снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу на фоне роста заболеваемости в ряде европейских стран. По его словам, в настоящее время от COVID-19 защищены около 30% горожан, на пике показатель коллективного иммунитета превышал 80%. При этом, согласно данным федерального оперштаба, уровень иммунитета в Петербурге снизился до 25,8%. Причиной сложившейся ситуации стало низкое число ревакцинаций, добавил Мотовилов.

Глава администрации Шахт (Ростовская область) Андрей Ковалев предупредил жителей города о риске возврата коронавирусных ограничений. Он отметил, что инфекция и ее мутации никуда не исчезли, но при этом в регионе ревакцинацию прошло всего лишь 38%. Напомним, все действовавшие с 2020 года в Ростовской области ограничения по COVID-19 были сняты 1 июня.

Фото: realnoevremya.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавируса. Теперь в регионе отменяется дезинфекция и обработка общественных мест из-за улучшения эпидситуации. В печень этих объектов также входят: междугородний транспорт, помещения железнодорожных и автовокзалов.

Правительство России выделило из резервного фонда более 990,9 млн рублей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии на оплату медицинской помощи больным коронавирусом. Уточняется, что Кабардино-Балкарии выделено почти 798,7 млн рублей, а Карачаево-Черкесии — более 192,2 млн рублей. Стоит отметить, что средства предназначены на оплату оказанной в 2021 году медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара.

Главный эпидемиолог Греции выступил против новых мер из-за COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 560 396 550 человек, 6 365 633 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (89 294 240). На второй строчке — Индия (43 710 027), на третьей — Бразилия (33 142 158), на четвертой — Франция (32 881 645), на пятой — Германия (29 569 943).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 023 256). За ними следуют Бразилия (674 779), Индия (525 604), Россия (374 024, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 335).

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен 19 июля проведут министерскую онлайн-встречу на тему борьбы с распространением COVID-19. В этом мероприятии также «примут участие министры иностранных дел, а также представители стран, регионов и международных организаций, включая генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса». Отмечается, что на встрече будут рассмотрены проблемы, связанные с пандемией, такие как «повышение устойчивости цепочек поставок и поддержка работников сферы здравоохранения».

Главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас высказался против введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса, поскольку общество устало от них. По его словам, пандемия никуда не уйдет, и ожидается, что ее последствия только усугубятся. Однако лучшая защита от них — это вакцины. Он призвал вакцинироваться любыми из имеющихся препаратов.

Фото: realnoevremya.ru

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что властям Китая из-за замедления экономического роста следует принять дополнительные меры по оказанию бюджетной поддержки и помощи уязвимым слоям населения, а также ускорить ревакцинацию граждан от COVID-19. Официальный представитель МВФ Джерри Райс отметил, что «Народному банку Китая следует продолжить оказывать денежно-кредитную поддержку». Кроме того, в рамках санитарных ограничений важно, чтобы власти «продолжили корректировать» стратегию по борьбе с новым коронавирусом, добавил он.

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, разработанной американской компанией Moderna, сообщает телеканал CTV. Напомним, ранее соответствующую заявку в Минздрав страны подавала компания Pfizer. На данный момент в стране одобрены препараты для вакцинации людей от пяти лет и старше.

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Максим Кокунин