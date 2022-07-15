В Казани дошло до суда дело о смерти пяти охранников в бывшем корпусе КВЗ

Сегодня Кировский райсуд Казани приступает к рассмотрению дела о пожаре на бывшей площадке Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе. В нарушении требований пожарной безопасности и правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть пяти человек, обвиняют 35-летнюю Наилю Жданову, экс-директора частной охранной организации «Агентство безопасности», вину на следствии она не признала, передает журналист «Реального времени».



Напомним, в ночь на 10 ноября 2020-го в офисном здании рядом с бывшей проходной КВЗ произошло замыкание проводки на втором верхнем этаже. Погибли пять ночевавших в корпусе охранников. Шестой — выживший — рассказал: возгорание началось с холодильника. На месте были обнаружены остатки самодельных нагревательных приборов — выделенный для проживания и дежурства охранников объект не отапливался и не был оборудован пожарной сигнализацией, извещателями и средствами тушения. Зато пути отхода были обшиты горючим пластиком, а в «жилых» комнатах на втором этаже окна наглухо блокированы металлическими решетками.

Следствием установлено — все погибшие были жителями Кукморского района и работали в «АБ» без официального трудоустройства. При этом само агентство имело официальный договор об оказании охранных услуг строительной компании, поскольку бывшая площадка вертолетного завода в Адмиралтейке была реализована под коммерческую застройку.



В мае 2021 года Жданова покинула пост директора ЧОО и вышла из состава учредителей.

В ходе расследования дела сотрудники СК выявили в действиях фигурантки еще одно уголовно наказуемое деяние и привлекли за незаконное получение выплат из бюджета.

По версии обвинения, женщина незаконно получала пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты на сумму более 708 тысяч рублей на протяжении семи лет — с 2014 по 2021 год. Афера строилась на симуляции симптомов неврологического заболевания и представлении документов, содержащих недостоверные сведения о состоянии здоровья.

Ирина Плотникова