В Казани перед судом предстанет директор ЧОП за гибель пяти человек на пожаре в бывшем здании КВЗ

Следственные органы Следкома РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней директора ООО «ЧОП «Агентство безопасности». Она обвиняется в «нарушении требований пожарной безопасности» (ч. 3 ст. 219 УК РФ), «нарушении правил охраны труда» (ч. 3 ст. 143 УК РФ), «мошенничестве при получении выплат» (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2020 года женщине предложили организовать охрану земельных участков, зданий и помещений по улице Адмиралтейской в Казани. Их приобрели для последующего строительства на их месте жилого комплекса.

В компании не было свободных сотрудников, поэтому обвиняемая неофициально приняла на работу нескольких жителей Кукморского района. Прибыв на объект, они расположились на втором этаже пустующего административного здания. Оно не соответствовало требованиям пожарной безопасности: помещения не оборудовали системой оповещения и управления эвакуацией; стеновые панели выполнены из легко воспламеняющихся материалов; отсутствовали средства пожаротушения. Также охранникам не провели инструктаж по пожарной безопасности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночью 10 ноября 2020 года из-за короткого замыкания в электропроводке здания произошел пожар, в результате которого погибли пятеро охранников.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что период с 2014 по 2021 годы женщина путем симуляции симптомов неврологического заболевания и предоставления документов, содержащих недостоверные сведения о состоянии здоровья, незаконно получила страховую пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты на сумму более 708 тыс. рублей.

Свою причастность к совершению преступления женщина не признала, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.



Подробнее о трагедии, репортаж с места происшествия — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина