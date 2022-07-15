Starbucks в России может сменить имя на VKCoffee — ее планируют купить Пинский, Тимати и «Синдика»

Фото: wikimedia.org / New russian

Бизнес кофеен Starbucks в России планируют купить ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, сообщает РБК.



Сделка находится в завершающей стадии, ее условия не разглашаются, сообщил изданию представитель Пинского и отметил, что фирменный логотип Stabucks и ее технологии использовать будет нельзя, компания сменит название, которое пока находится в разработке.

Источники на рынке коммерческой недвижимости рассказали газете «Известия», что Starbucks в России может сменить на VKCoffee. Однако это лишь один из обсуждаемых вариантов.

В июне стало известно новое окончательное название сети ресторанов «Макдоналдс» — «Вкусно и точка». Сеть планирует возобновить работу всех точек в сентябре



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Маргарита Головатенко