Сеть «Вкусно — и точка» планирует полностью открыться в сентябре

Сеть «Вкусно — и точка», бывший McDonald's, планирует возобновить работу всех точек в сентябре. Об этом заявил гендиректор сети Олег Пароев.

На данный момент существуют сложности с упаковкой и определенными ингредиентами, уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас работают 142 ресторана, в том числе «первое предприятие под новым брендом, никогда не работавшее под брендом «Макдоналдс», передает «Интерфакс».

Пароев также рассказал о планах открывать новые рестораны, помимо существующих. В России насчитывалось 850 ресторанов McDonald's.



Первый обновленный ресторан «Макдоналдс» на Баумана в Казани открылся уже 18 июня. Позже возобновили работу еще семь точек. В столице Татарстана работали 16 ресторанов «Макдоналдс».



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Татьяна Леухина