«Вкусно — и точка» — так будет называться новый «Макдоналдс» в России

В качестве нового названия «Макдоналдс» в России выбрано «Вкусно — и точка». Об этом заявил генеральный директор компании Олег Пароев.

По его словам, уже завтра, 13 июня, в стране откроется 50 ресторанов обновленной сети, а до конца июня их будет около 200. В ближайшие 5—6 лет количество заведений планируется увеличить с 850 до одной тысячи.

9 июня сеть представила новый логотип, на котором будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Отмечается, что зеленый фон, на котором расположены предметы, символизирует качество продукции и обслуживания. Кроме того, с сегодняшнего дня сеть общественного питания запускает новую рекламную кампанию с использованием данного товарного знака.

Фото: новый логотип сети «Макдоналдс» в России

В Казани все «Макдоналдс» уже закрылись. Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг. Около «Макдоналдс» в «Корстоне» и на Фатыха Амирхана скамейки, столы и стулья обернуты пленкой. Зонты с логотипом ресторана, которые стояли на верандах, убрали еще накануне.

«Реальное время» сравнило актуальный ассортимент блюд с тем, что предлагался покупателям 11 февраля этого года. Так, из нового меню исчезли несколько традиционных бургеров, таких как «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях. Вместе с этим цены на все остальные позиции заметно увеличились.

Артем Гафаров