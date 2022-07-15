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В Татарстане назначили 7 судей

09:44, 15.07.2022
В Татарстане назначили 7 судей
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Судьями Верховного суда Татарстана назначили Руслана Львова и Ильшата Тухватуллина. Львова ранее назначали заместителем председателя городского суда в Нижнекамске, Тухватуллин был на должности главы Авиастроительного районного суда Казани.

Судьей Кировского райсуда Казани назначили Артема Бартенева — бывшего руководителя отдела по вопросам восстановления прав граждан в аппарате уполномоченного по правам человека в Татарстане. Судьей Московского райсуда Казани стала работавшая в мировом суде Московского судебного района Альмира Загидуллина.

Бывшую помощницу судьи Айгуль Бахтиеву назначили на пост судьи в Лаишевском районном суде республики. Новые председатели Верхнеуслонского и Кайбицкого райсудов — Эльвира Нигматзянова и Ольга Тюфтина.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Госсовет Татарстана избрал новых мировых судей в республике. В Бавлинском районе была назначена Светлана Гатиятулина, в Сабинском районе — Руслан Набиуллин.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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