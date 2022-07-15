В Татарстане назначили 7 судей
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Судьями Верховного суда Татарстана назначили Руслана Львова и Ильшата Тухватуллина. Львова ранее назначали заместителем председателя городского суда в Нижнекамске, Тухватуллин был на должности главы Авиастроительного районного суда Казани.
Судьей Кировского райсуда Казани назначили Артема Бартенева — бывшего руководителя отдела по вопросам восстановления прав граждан в аппарате уполномоченного по правам человека в Татарстане. Судьей Московского райсуда Казани стала работавшая в мировом суде Московского судебного района Альмира Загидуллина.
Бывшую помощницу судьи Айгуль Бахтиеву назначили на пост судьи в Лаишевском районном суде республики. Новые председатели Верхнеуслонского и Кайбицкого райсудов — Эльвира Нигматзянова и Ольга Тюфтина.
Ранее Госсовет Татарстана избрал новых мировых судей в республике. В Бавлинском районе была назначена Светлана Гатиятулина, в Сабинском районе — Руслан Набиуллин.
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