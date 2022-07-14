В Татарстане избрали новых мировых судей
В Татарстане избрали двух новых мировых судей. Их утвердили на тридцать третьем заседании Государственного совета республики.
Мировом судьей Бавлинского судебного района Татарстана по судебному участку №2 избрана Светлана Гатиятуллина.
Мировым судьей по Сабинскому судебному району Татарстана судебного участка №1 избран Руслан Набиуллин.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Судьей Верховного суда республики стал Рустем Муллагуров, судьей Вахитовского районного суда Казани назначен Динар Хабибуллин, Приволжского — Марат Муллануров, Советского — Марат Амиров.
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