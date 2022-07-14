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«Рубин» арендовал Александра Саплинова

17:10, 14.07.2022
«Рубин» арендовал Александра Саплинова
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» арендовал до конца сезона 2022/23 24-летнего полузащитника Александра Саплинова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Права на игрока принадлежат «Ростову». Саплинов выступал за «Энергомаш» (Белгород), «Сокол» (Саратов), «Балтику» (Калининград), «Ростов», «Ротор» (Волгоград), «Уфу».

На этой неделе нападающий Артем Дзюба прибыл в распоряжение «Рубина». Речь о подписании контракта с футболистом не идет.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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