Исполком Буинского района объявил тендер на подготовку площадки для Сабантуя спустя месяц после праздника

Исполком Буинского района Татарстана 14 июля объявил тендер на обустройство территории «Буа-Алан» для проведения Сабантуя. Праздник в муниципалитете отметили больше месяца назад, 11 июня.

Исполнителю готовы заплатить 1,1 миллиона рублей из республиканского бюджета. Местом выполнения работ указана ул. Буа-Алан Буинска, срок — с момента заключения контракта по 15 сентября 2022 года.

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Подрядчику необходимо вручную выполнить планировку участка, посеять газон, уложить тротуарную плитку и так далее. Также требуется установить бетонные бортовые камни и подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка.

Десятичасовой Сабантуй в Буинске «на обновлённом Майдане Буа-Алан» проводили 11 июня. Гостей встречали «верблюд, единороги и самые удивительные кареты», — гласит сообщение в официальном telegram-канале Буинского района.

Площадку «Буа-Алан» муниципалитет организовал и на казанском Сабантуе в Березовой роще. Ее посетили первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, а также президент региона Рустам Минниханов, сообщал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Напомним, даты празднования Сабантуя в Татарстане утвердили еще в середине мая. Согласно указу президента республики, в селах и районных центрах он отмечался 11—13 июня.



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Татьяна Демина