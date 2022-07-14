Адвокат организатора «подводного рейса»: «Казаков — просто посредник сделки, получил предоплату 30 тысяч»

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Московский райсуд Казани вновь обратились сотрудники Следственного управления на транспорте СКР, чтобы поддержать ходатайство о домашнем аресте бизнесмена Владимира Казакова по делу об утонувшем на Волге катере «Казанец-1». Ввиду эвакуации в суде заседание отложили, передает с места журналист «Реального времени».



Напомним, накануне суд не стал рассматривать данное ходатайство, а продлил срок задержания подозреваемого в оказании небезопасных услуг еще на сутки. За это время у Казакова сменился адвокат и поменялась позиция в части общения со СМИ.

Так, новый защитник Марсель Шагиахметов сообщил журналистам — будет просить суд об отказе в ходатайстве. «Ему инкриминируют часть 1 статьи 238 УК РФ: максимальный срок наказания — до двух лет лишения свободы, у капитана Грибкова — по части 1.1 статьи 263 УК — состав более тяжкий, до 5 лет, однако его не задерживают», — подчеркнул он.

Фото: Максим Платонов

Со слов адвоката, в ряде СМИ распространена неверная информация о том, что именно Казаков был владельцем судна. «Он не был собственником ни теплохода «Аркадия», на котором изначально должна была плыть компания отдыхающих, ни судна «Казанец-1», что подобрали на замену. Он был посредником», — поясняет Шагиахметов.

— Но деньги-то он брал? — уточнила журналист «Реального времени».

— Предоплату в 30 тысяч рублей. Основные 75 тысяч должны были быть выплачены после поездки, — говорит защитник.

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Ирина Плотникова