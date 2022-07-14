СК об организаторе «подводного рейса»: «работал в ГИМС и МЧС, имеет связи, сына в Вене»

«Казаков ранее работал в ГИМС и МЧС, обладает познаниями в области маломерных судов, имеет круг знакомств в этих организациях», сообщили сегодня в Московском райсуде Казани представители СК, настаивая на домашнем аресте бизнесмена по делу об утонувшем теплоходе, передает с места журналист «Реального времени».



Также следователи представили суду информацию — сын подозреваемого проживает в Вене (Австрийская республика), и оставаясь на свободе, Казаков может покинуть пределы страны.

Сам задержанный Владимир Казаков подтвердил факт работы спасателем в МЧС и в ГИМС: «был рулевым мотористом, возил инспекторов, сам освидетельствованием маломерных судов не занимался».

Еще одним новым доказательством против фигуранта стали рапорты оперативников экономической полиции о том, что деятельность в сфере организации водных поездок является для него «основным и единственным источником дохода». Для этой цели им использовалось несколько интернет-сайтов, работа которых была им заблокирована сразу после воскресного ЧП. По версии силовиков, таким образом бизнесмен пытался укрыть масштабы своей деятельности.

В ходатайстве СК от Рената Габдреева, и.о. руководителя Казанского следственного отдела на транспорте, прозвучало — не все