Путин поддержал идею создания единого детского движения

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в стране единого детского движения «Большая перемена». Законопроект о нем в Государственную думу внесли 19 мая, в день 100-летия пионерии.

— Здесь главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, для самореализации по самым разным направлениям, но как это будет устроено, решать именно вам, — сказал глава государства, обращаясь к участникам фестиваля «Большая перемена».

По мнению Путина, у российской молодежи есть все для создания достойного будущего. Он отметил целеустремленность, ответственность, патриотизм и готовность получать новые знания и помогать другим.

— Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет, а это работа не по какому-то отдельному направлению, — заявил Путин.

Фото: движение «Большая перемена»

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, всероссийское движение будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования. Глава комитета нижней палаты российского парламента по вопросам семьи Нина Останина сообщала, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию.

Напомним, СМИ сообщали, что экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов может возглавить новое общественное движение, созданное по образу пионерии. Новое движение создадут на базе уже существующих структур, которые работают по соответствующему направлению. К такому, например, относится и «Большая перемена». 18 мая Фаттахов стал сопредседателем Российского движения школьников.



Татьяна Демина