Казанская IKEA не будет останавливать доставку онлайн-заказов

Фото: Максим Кокунин

На сайте IKEA появился баннер, в котором говорится, что оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока невозможно, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время заняты. Казанских покупателей данная проблема не затронет, сообщили «Реальному времени» на горячей линии магазина.

— У казанской IKEA нет проблем с интервалами для доставки. Свободное время есть, — рассказали в магазине.

Фото: скриншот с сайта

12 июля компания запустила автоматическую очередь на странице ожидания на сайте. Она формируется автоматически при заходе на сайт. В сообщении указано, что время ожидания зависит от количества пользователей и может занять как несколько минут, так и более часа.

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать.

Утром пятницы, 8 июля, IKEA объявила о приостановке продаж, тем же вечером на сайте появилась информация о возобновлении распродажи после выходных — в понедельник, 11 июля. Однако компании не удалось возобновить распродажу, функция покупки товаров оставалась недоступной.

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Максим Кокунин