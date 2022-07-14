При финансовой поддержке Сбербанка в Казани построят новый жилой комплекс

Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» профинансировало строительство нового жилого комплекса Costura Town на сумму 1,1 млрд руб.

Costura Town находится в центральной части города, на улице Островского. Жилой комплекс с современной авторской архитектурой, подземным паркингом, с дизайнерской отделкой холлов, лобби и технологиями повышенной безопасности.

Покупатели квартир могут оформить договор на покупку и провести безопасную сделку с использованием эскроу-счета. После открытия эскроу-счета деньги покупателей будут задепонированы банком до завершения строительства.



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



«Строительство ЖК Costura Town ведется на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Наши клиенты вносят средства за приобретаемую недвижимость на счет эскроу, а Сбербанк депонирует эти деньги до окончания строительства. Таким образом, Сбербанк выступает надежным агентом, гарантирующим покупателям квартир, что их средства будут находиться в полной безопасности до сдачи дома застройщиком».

Делюс Сиразетдинов, генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест»:

«Costura с испанского языка — рукоделие. Каждая деталь квартала продумана архитекторами и инженерами. Жилой комплекс располагается в самом центре Казани, в престижной исторической локации «Суконная слобода». Развитая инфраструктура этого района обеспечит высокое качество жизни и неограниченные возможности.

Последние годы архитектурные тренды диктуют переход от микрорайонной застройки к квартальной, так как она является более прогрессивной и комфортной для жителей. В кварталах внутридворовые пространства представляют собой небольшие зоны отдыха. Здесь существует четкое деление на приватный двор и общие улицы.

Уникальная концепция застройки квартала выполнена по эскизу испанского архитектора. Идея этой концепции вернуть жизнь в район суконной слободы, соединив историческое наследие и новые архитектурные формы и технологии».