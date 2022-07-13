В Казани прошел рейд по соблюдению правил поведения на воде — видео

В Казани ведется патрулирование городских пляжей и водных объектов для предупреждения несчастных случаев. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Патрульные группы в составе сотрудников полиции, в том числе подразделения по делам несовершеннолетних, МЧС и Управления гражданской защиты проверяют места купания, проводят профилактические беседы, раздают памятки о правилах поведения на воде и привлекают к ответственности нарушителей.

В Татарстане в среду произошли три инцидента на воде. Трое мужчин погибли в Бугульме, Альметьевском районе и Челнах.



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Татьяна Леухина