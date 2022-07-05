В Роспотребнадзоре зафиксировали увеличение доли новых мутаций омикрон-штамма за неделю

В России доля подвидов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев увеличилась за неделю с 3,69% до 6,57%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости COVID-19 в стране на 3,9% ниже, чем в среднем за последние четыре недели.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 1 июля уровень коллективного иммунитета в России достиг 18,6%.

За минувшие сутки в России выявили 2 676 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших по стране — 18 445 301 человек.



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Татьяна Леухина