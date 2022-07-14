Эксперты назвали вакансии в Казани с зарплатой от 100 тысяч рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в Казани и выбрал самые высокооплачиваемые. Исследование есть в распоряжении «Реального времени».

В Казани готовы платить 175—200 тысяч рублей Frontend-разработчику. Кандидат должен иметь опыт работы на JavaScript от трех лет, знать языки программирования и шаблоны проектирования.

Фото: realnoevremya.ru

Менеджеру по работе с ключевыми клиентами готовы платить от 130 тысяч рублей. У соискателя должен быть опыт работы на подобной должности от трех лет, а также высшее образование.



От 100 тысяч рублей готовы платить начальнику архитектурно-строительного отдела. У потенциального сотрудника должен быть опыт работы в проектировании от четырех лет и высшее строительное образование.

Также в рейтинг вошли водитель экспедитор, которому готовы платить 85—100 тыс. рублей и сборщик корпусов металлических судов с зарплатой 80—120 тыс. рублей.



Ранее эксперты рассказывали, как обстоит ситуация на рынке труда в Казани. Все подробности — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина