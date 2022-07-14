На разработку проектной документации по строительству участка трассы М-12 потратят 70 млн рублей

На разработку проектной документации трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, 9-й этап 729–739 километр (от пересечения с автомобильной дорогой 16К-1091 «Сорочьи горы — Шали» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга») выделят 70 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Исполнитель обязуется выполнить геологические, геодезические, лесохозяйственные и археологические изыскания. Кроме того, ему необходимо разработать проект организации строительства зданий и строений, входящих в структуру трассы, а также предоставить проекты пожарной и транспортной безопасности.

Обязательным условием является то, что документация должна содержать пункты, включающие в себя информацию об установке: систем инженерных заграждений, сбора и обработки информации, телевизионного и интеллектуального видеонаблюдения и другие.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 28 июля, итоги поведут 19 августа.

Фото: ГК «Автодор»

Вчера в «Автодоре» рассказали, что на базе компании была создана рабочая группа по развитию туризма и придорожной инфраструктуры М-12. Задача рабочей группы — разработка общей маркетинговой концепции и законодательных инициатив, которые сделают путешествия по трассе Москва — Нижний Новгород — Казань комфортными, познавательными и насыщенными.



1 июля стало известно, что правительство выделит еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны. Также создадут задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году. Источник финансирования — резервный фонд правительства.

Напомним, рабочее движение на строящейся трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань во Владимирской области планируется открыть уже в конце 2022 года. Для движения будет доступен участок протяженностью 26 км. А движение по основному ходу трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань должно открыться до конца следующего года.

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Максим Кокунин