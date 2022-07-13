В Зеленодольске провели тестирование автобуса марки King long за 8,5 млн рублей

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске провели тестирование городского автобуса марки King long стоимостью 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Транспорт проехал по маршруту №6. Автобус рассчитан на 75 мест, есть специальные места для людей с ограниченными возможностями. Салон оборудован камерами видеонаблюдения, гидравлической подвеской.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Мэр города Михаил Афанасьев отметил, что в Зеленодольске общественным транспортом пользуются порядка 30 тысяч человек. Директор ПАТП Дмитрий Грузков отметил, что шесть автобусов данной категории уже закупили для пригородного сообщения, планируется приобрести партию автобусов для обслуживания городских маршрутов.

В начале июня Зеленодольское пассажирское автотранспортное предприятие в связи с празднованием своего 70-летия приобрело три новых автобуса марки King Long. Над каждым пассажирским сиденьем есть кондиционер и USB-разъем для зарядки электронных устройств. Также в автобусах находятся специальные кнопки, с помощью которых можно регулировать сиденья, а они оборудованы stop-кнопками.



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Татьяна Леухина