В Зеленодольске на городской маршрут выйдут три новых автобуса

Зеленодольское пассажирское автотранспортное предприятие в связи с празднованием своего 70-летия приобрело три новых автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

Автобусный парк пополнился тремя машинами марки King Long. Они относятся к экологическому классу Евро-5, что соответствует современным экологическим стандартам. Общая вместимость автобуса составляет 75 мест, из которых 55 предназначено для сидения. Над каждым пассажирским сиденьем есть кондиционер и USB-разъем для зарядки электронных устройств. Также в автобусах находятся специальные кнопки, с помощью которых можно регулировать сиденья. А они оборудованы STOP-кнопками.

Автобусы станут курсировать на маршруте №104. Ожидается, что в августе в город прибудут еще два аналогичных. Кроме того, планируется закупить еще 10 новых автобусов для других маршрутов.

Фото: t.me/zel_official

В мае стало известно, что в Казани отложено приобретение новых автобусов. В мэрии города пояснили, что это связано со сложившейся экономической ситуацией.

Дарья Акимова