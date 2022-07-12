В Казани на 4 дня полностью закроют движение по улице Салимжанова

В Казани полностью перекроют движение по улице Салимжанова. Это связано со строительством квартальных сетей теплоснабжения.

Так, с 4:00 14 июля до 24:00 17 июля проезд закроют на участке от дома №2г до дома №2 по ул.Салимжанова, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: kzn.ru

Ранее в Казани продлили ограничение движения на участке автодороги по улице Волгоградской. Движение полностью закрыли на участке от здания №47 до здания №49 по ул. Волгоградской (от пересечения ул. Короленко и ул. Волгоградской до пересечения ул. Бондаренко и ул. Волгоградской).



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Татьяна Леухина