В зеленодольских «Полукамушках» продали с аукциона два дома

Фото: соцсети

С аукциона проданы два дома в зеленодольском историческом квартале «Полукамушки». По адресу Красный переулок, 16 уже стартовали работы по приведению здания в надлежащий вид, сообщила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

— Семь лет мы к этому шли. Разработка концепции, граданализ, варианты ревитализации… разработка Достопримечательного места, выделение средств на благоустройство, ремонт первой линии жилых домов по Энгельса. Остальные дома жгли, они разрушены временем и вандалами, — написала она в телеграм-канале «Дежурный по наследию».



Фото: соцсети

В июне прошлого года в «Полукамушках» загорелся дом, расположенный по адресу Красный переулок, 12. Прокуратура Зеленодольска потребовала возбудить уголовное дело по статьям об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия и имущества. Также пожары в районе произошли в мае и апреле 2021 года.

Диана Жиленкова