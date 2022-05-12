В июне на аукцион выставят оставшиеся 16 домов в зеленодольских «Полукамушках»

Фото: telegram-канал Зеленодольского района Татарстана

С 16 по 20 июня этого года на аукцион выставят оставшиеся 16 домов в зеленодольском историческом квартале «Полукамушки». Средняя стоимость объекта составляет 1,1 млн рублей, сообщает telegram-канал Зеленодольского района Татарстана.

— Мы понимаем, что «Полукамушки» — территория многострадальная, но самое главное, что она сохранена. Спасибо нашим предшественникам за то, что сохранили это наследие и здесь не появились многоэтажки, — рассказал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Фото: telegram-канал Зеленодольского района Татарстана

Ранее с аукциона уже продали два дома по улице Красный Переулок. На данный момент один из них уже отреставрировали. Работы на втором объекте намерены завершить к концу лета.

В апреле стало известно, что квартал «Полукамушки» планируют восстановить за два года. Напомним, в комплексе двухэтажных исторических зданий с весны 2019 года неоднократно вспыхивали пожары. Только в прошлом году постройки горели одна за другой: в апреле, мае и дважды в июне.

Диана Жиленкова