В России резко выросло число новых случаев COVID-19 — за сутки выявили 3 929 заболевших

За последние сутки в России зафиксировали 3 929 случаев заболевания COVID-19 — это на 927 человек больше, чем за прошлые сутки. Госпитализировали 1 329 человек. Всего заболевших по стране выявили 18 472 239, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 3 363 человек. Всего вылечившихся — 17 897 428 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 42 человек. В общей сложности от инфекции скончались уже 381 711 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Роспотребнадзор сообщал, что вводить противоэпидемические ограничения из-за роста числа случаев коронавируса не требуется, поскольку существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «омикрона» маловероятно.

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Маргарита Головатенко