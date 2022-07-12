В России за сутки выявили 3 002 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 3 002 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 468 310 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 12 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 209 человек, всего выздоровевших — 17 894 065 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 48 россиян, всего от инфекции скончались 381 669 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России коронавирус выявили у 3 097 человек. Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко