Главное о коронавирусе на 13 июля: в России не будут вводить ограничения, новая мутация COVID-19
В Казани вновь закончилась вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт»
- В столице Татарстана на сегодняшний нет в наличии однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом свидетельствуют данные telegram-бота «Вакцинация Казань». Накануне препарат еще был доступен для вакцинации. На сегодняшний день в наличии лишь две двухкомпонентные вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
- Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что система здравоохранения республики полностью готова ко встрече с оспой обезьян. По его словам, в настоящее время четко отработаны алгоритмы выявления инфекции, а также имеются все методические рекомендации о том, как нужно проводить отбор материала, лечение и профилактику заболевания.
Минздрав разработает универсальные нейтрализующие антитела против COVID-19
- В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что в России не планируется введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19. Отмечается, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «омикрона» маловероятно. Кроме того, само заболевание протекает мягче, чем у штаммов «альфа» или «дельта».
- Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что коронавирус останется на все время, в связи с чем ведомство планирует разработать универсальные вируснейтрализующие антитела, которые не зависят от его штаммов. По данным оперативного штаба на вторник, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в стране составил 3 тысячи случаев, госпитализированы почти 1,5 тысячи человек, скончались 48 пациентов.
- Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что в европейских странах отмечается очередная вспышка распространения коронавируса. По его мнению, рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть. Он отметил, что в России пока не сложились условия для новой вспышки COVID-19. Однако иммунная защита от коронавируса, сформировавшаяся благодаря вакцинации, и в нашей стране постепенно слабеет, естественный иммунитет, возникший у многих россиян в период распространения «омикрона», может существенно снизиться к сентябрю, подчеркнул эксперт.
- Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что в России в августе произойдет рост заболеваемости COVID-19. По ее словам, большинство граждан сейчас отдыхают за границей, в частности в Турции, где показатели заболеваемости увеличились в пять раз по сравнению с несколькими последними неделями. Соответственно, отправившиеся в отпуск могут увеличить показатели заболеваемости, а подъем может произойти очень быстро, подчеркнула специалист.
- Оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19 рекомендовал носить маски из-за подъема заболеваемости. Уточняется, что в столице распространяется новый неопасный подвариант «омикрона». По данным ведомства, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57% по сравнению с предыдущей, а показатель госпитализаций увеличился на 9%.
- Глава Крыма Сергей Аксенов отменил часть введенных из-за коронавируса ограничений. В частности, отменен ряд требований: соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м; соблюдение режима изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19; запрет на проведение массовых мероприятий; усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей. Напомним, с 6 июня в регионе также отменили обязательное ношение медицинских масок.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города продолжать носить маски в общественных местах, а также вакцинироваться из-за подъема заболеваемости COVID-19. Напомним, в настоящее время в Петербурге сняты практически все ограничения по коронавирусу. Жители и гости города свободно посещают театры, музеи, ходят на выставки и на концерты.
В Грузии началась «седьмая волна» коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 557 810 502 человека, 6 355 960 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (88 947 678). На второй строчке — Индия (43 669 850), на третьей — Бразилия (33 004 555), на четвертой — Франция (32 753 754), на пятой — Германия (29 308 100).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 021 853). За ними следуют Бразилия (674 102), Индия (525 519), Россия (373 942, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 189).
- Регулярное паромное сообщение между Россией и Южной Кореей возобновится 18 июля. Об этом сообщает Корейская ассоциация международной торговли. Напомним, перевозка пассажиров на рейсах парома Eastern Dream между корейским портом Донхэ и Владивостоком не осуществлялась 2,5 года из-за пандемии коронавируса.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире еще далека от завершения. В организации рекомендовали странам Европы предоставить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 пожилым людям, лицам с ослабленным иммунитетом, беременным женщинам, а также сотрудникам медицинских учреждений.
- Вирусологи по всему миру обеспокоены из-за появления нового варианта «омикрона», который набирает силу в Индии и уже находится в Европе. Вариант BA.2.75 — «центавр», был впервые выявлен в Индии в начале мая. По оценкам ученых, число заболеваний этим штаммом растет быстрее, чем при распространении ВА.5, и быстро вытесняет ранее доминирующий вариант BA.2 во многих странах. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ранее определил его как «вариант, находящийся под наблюдением». Это означает, что есть некоторые признаки того, что он может быть более заразным или связан с более тяжелым течением заболевания.
- Специалисты Минздрава Канады выявили первые в стране случаи заражения подвидом «омикрона» BA.2.75. Отмечается, что уже известно о пяти случаях, но эти цифры могут быть уточнены, так как еще продолжаются необходимые исследования. Ранее стало известно, что подобный штамм был обнаружен в Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и США. По предварительным данным, вариант «центавр» обладает более сильной способностью преодолевать иммунитет и может быть более заразным.
- Эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, иммунолог Бидзина Кулумбегов сообщил, что в Грузии начинается «седьмая волна» распространения коронавируса, однако ситуация не вызывает опасений. По его словам, данная ситуация «не должна быть неожиданным сюрпризом», а в настоящее время число заражений увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущей неделей.
- Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Южной Корее впервые за два месяца превысил 40 тысяч человек. Об этом сообщает национальное управление по контролю и профилактике заболеваний. Отмечается, что из выявленных за прошедшие сутки пациентов на прибывших из-за границы приходится 398 случаев. Нынешний суточный прирост является наибольшим с 11 мая, когда на фоне распространения штамма «омикрон» этот показатель составил 43 908 человек.
- Минздрав Чехии сообщил, что численность заболевших коронавирусом жителей страны во вторник составила 1 980 человек, что примерно в четыре раза превышает показатель предыдущего периода. В течение нескольких последних недель пандемия в стране опять стала расширяться, на 100 тысяч жителей приходится 78 инфицированных, что стало самым высоким показателем с начала мая. В Праге заболевших больше всего — 155 человек на 100 тысяч жителей, отметили в ведомстве.
- Секретарь по вопросам здравоохранения администрации Гонконга Лу Чунмао рассказал, что городские власти изучают возможность сокращения недельного пребывания на карантине в отелях по прибытии. Так, по словам специалиста, врачи могут ввести дополнительное тестирование на третий день пребывания. Кроме того, рассматривается возможность замены карантина режимом домашней самоизоляции по формулам: «5+2», «3+4», «0+7».
- Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas отменяет требование об обязательной вакцинации против COVID-19 для пассажиров международных рейсов с 19 июля. Компания также отметила, что власти некоторых стран по-прежнему требуют подтверждение вакцинации против коронавируса при въезде или транзите, поэтому пассажирам следует ознакомиться с требованиями страны, в которую они едут. Кроме того, использование масок по-прежнему будет обязательным, в соответствии с правилами правительства Австралии.
- Член Национального эпидемиологического комитета Иордании Бассам Хиджави сообщил, что рост числа инфицированных COVID-19 в стране связан с быстрым распространением в королевстве варианта BA.5. По его словам, у большинства из 2 210 подданных, заразившихся за сутки, был обнаружен именно новый вариант «омикрона». Хиджави указал, что этот вариант заболевания распространяется в четыре раза быстрее, чем исходный. «По этой причине мы настоятельно рекомендуем подданным привиться бустерной дозой, потому что она защищает от нового варианта инфекции», — сказал он.
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