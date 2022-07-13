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Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за роста числа случаев коронавируса

09:48, 13.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за роста числа случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Вводить противоэпидемические ограничения из-за роста числа случаев коронавируса не требуется, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

Существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «омикрона» маловероятно. Заболевание протекает мягче, чем у штаммов «альфа» или «дельта».

— Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется, — приводит слова сообщения «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в ряде стран, но в России ситуация стабильная.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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