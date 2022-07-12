В Минздраве назвали стабильной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в ряде стран, но в России ситуация стабильная. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

— Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рекомендация вакцинироваться раз в полгода по-прежнему сохраняется. По словам Мурашко, это очень важно для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Профилактические медицинские мероприятия, в частности диспансеризация населения, возобновились в России в полном объеме, напомнил министр.

На прошлой неделе гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал что в мире за последние 2 недели выросла заболеваемость COVID-19 на 30%. В Европе и Америке волнами распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. В Индии обнаружили новый подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.

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Татьяна Леухина