Украинские националисты заняли детские сады и школы в Харькове и Одессе, заявили в Минобороны

Фото: кадр видео Минобороны

Украинские националисты засели в зданиях детского сада и школ в Харькове и Одессе, а также в Константиновке (ДНР). Они разместили там артиллерию и бронетехнику, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики заминировали здания, разместили рядом тяжелую технику и артиллерию и намеренно не сообщили об этом мирному населению, передает пресс-служба Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

Также Мизинцев заявил о планах Службы безопасности Украины отснять три видеоролика, в которых покажут пресечение деятельности якобы российских диверсантов, в роли которых выступят боевики теоробороны.



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Татьяна Леухина