Минобороны: СБУ планирует снять постановочные видео о поимке российских диверсантов

Фото: кадр видео Минобороны России

Служба безопасности Украины планирует отснять три видеоролика, в которых покажет пресечение деятельности якобы российских диверсантов, в роли которых выступят боевики теоробороны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его данным, видео появятся в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах, передает пресс-служба Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера Мизинцев заявил, что в Славянске украинские националисты планируют взорвать в городе здание с мирными жителями. Это может произойти с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе.

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Татьяна Леухина